Stephen Hawking ve diğerleri neden yapay zekaya karşı uyarıda bulundu?

Bilim insanı Stephen Hawking, 2014 yılında şunları söylemişti:

"Tam yapay zekanın gelişmesi, insan ırkının sonunu getirebilir. Kendi başına hareket edebilecek ve giderek artan hızla kendini yeniden tasarlayabilecek."

Hawking’in ardından ayrıca, birçok bilim insanı kamuoyuna şu şekilde seslendi:

"Güçlü yapay zeka sistemleri ancak etkilerinin olumlu olacağından ve risklerinin yönetilebilir olacağından emin olduğumuzda geliştirilmeli. Sistemi geliştirenler düzenleme, denetim ve yönetim konusunda yetkililerle birlikte çalışmalı."

YAPAY ZEKANIN GETİRDİĞİ RİSKLER NELERDİR?

Hawking ve yapay zekaya karşı çıkan uzmanlara göre ise bu gelişen teknolojinin getirdiği riskler şu şekilde;

-Yapay zeka hızla gelişiyor ve birçok farklı alanı etkiliyor. Fakat kontrol edilebileceği konusu hala belirsizdir.

-Yapay zeka sistemlerinin şu anki kullanımı oldukça maliyetlidir.

-Yapay zeka insanlar gibi empati yapamaz, duyguları yoktur ve inisiyatif alamaz. Bu, insan doğasından farklıdır.

-Yapay zekanın yarattığı en büyük dezavantajlarından biri, insanlarda işsizliğe ve boşluğa yol açabileceği endişesidir. Ayrıca, insan zihninin kontrol altına alınma veya kendi bilincini oluşturma tehlikesi vardır.

Ayrıca Hollywood filmleri, yapay zekayı insanları köleleştiren ve genellikle kötü olarak tasvir eden bir şekilde göstererek insanların korkularını tetikleyebilir. Ancak, bu durumun gerçek olup olmayacağı, gelecekte teknolojinin insan zekasını aşıp aşmayacağına bağlı olarak değişecek. Diğer taraftan, teknolojinin bağımsız bir zekaya sahip olduğu ve kendini kopyalayarak insanların kontrol edemeyeceği daha güçlü bir sistem haline gelebileceği öngörülüyor.

(Devam edecek)