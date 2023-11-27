Biden'ın geleceği pamuk ipliğine bağlı: ABD'li gençler, onun İsrail-Filistin çatışmasındaki tutumundan nefret ediyor

Bir aydan fazla bir süre geçtiği halde İsrail ve Filistin çatışmaları devam ediyor ve genç seçmenler Biden Yönetimi'nin şiddete yaklaşımından memnun değil.

NBC News'in son anketine göre, 18 ila 34 yaş aralığındaki seçmenlerin yüzde 70'i, Biden'ın 7 Ekim'de başlayan çatışmayı ele alış şeklini onaylamadıklarını ifade etti.

Biden, 2020'de eski Başkan Donald Trump'ı sadece birkaç eyalette küçük farklarla geride bırakarak seçimi kazanmıştı. Bu, büyük ölçüde genç seçmenlerin oylarındaki artışa bağlanıyor. ABD Yurttaşlık Öğrenimi ve Katılımı Bilgi ve Araştırma Merkezi, 18-29 yaş arasındaki insanların yarısından fazlasının oy kullandığını ve bu rakamın 2016'ya kıyasla yüzde11 artış gösterdiğini tahmin ediyor.

Ülke genelinde Biden'ın krize yaklaşımı genç seçmenler kadar büyük bir öfkeyle karşılanmasa da (ankette kayıtlı seçmenlerin yüzde 56'sı bu yaklaşımı onaylamadığını söyledi), Biden'ın yeniden seçilme şansı, anketlerde gözlemlendiği gibi destekçilerinin az bir kısmının bile çekilmesi durumunda zorlaşabilir.

TRUMP, BIDEN'A GÖRE DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR

NBC News anketi, 2024'te Trump ve Biden arasında yapılacak bir seçimde kayıtlı seçmenlerin yüzde52'sinin, geçmişi skandallarla dolu olsa bile Trump'ı tercih edeceğini belirtiyor.

Eğer Trump ile adı açıklanmayan bir Demokrat aday arasında varsayımsal bir seçim yapılırsa, katılımcıların yüzde 6 puan daha fazla Demokrat adayı seçmeye meyilli olması, seçmenlerin sorunun kaynağının bu sefer Trump'tan ziyade Biden'da olabileceği düşüncesini ortaya koyuyor.

BIDEN'IN YAŞI SORUN OLUYOR

20 Kasım 1942 tarihinde doğan ABD Başkanı, geçen hafta 82 yaşına girdi. Oval Ofis'te görev yapan en yaşlı kişi olarak tarihe geçen Biden, 2024 seçimlerinde yeniden aday olmayı hedefliyor.

Biden, yaşının zorluklar için bir engel olmadığını mizahi bir dille dile getirerek, yarım asırlık kamusal deneyiminin Amerika'nın sorunlarıyla başa çıkmada bir avantaj olduğunu vurgulamaya çalıştı.

Geçtiğimiz Haziran'da yaptığı bir şakada "198 yaşında olduğunu" söyleyerek espri yapmıştı.

Eğer tekrar seçilirse, Biden, ikinci döneminin sonunda 86 yaşında olacak. Daha önce en yaşlı ABD başkanı rekorunu elinde bulunduran Cumhuriyetçi Ronald Reagan, 1989'da 77 yaşında ikinci dört yıllık dönemini tamamlamıştı.

Şu an 77 yaşında olan eski başkan Donald Trump, Cumhuriyetçilerin 2024 seçimlerinde Biden'a meydan okuyacak önde gelen aday adaylarından biri olarak gösteriliyor.

Ancak, Eylül ortasında yapılan bir Reuters/Ipsos anketine göre seçmenler, Biden'ın yaşı ve göreve uygunluğu konusunda endişelerini dile getirdi. Katılımcıların yüzde 77'si, Biden'ın başkanlık için çok yaşlı olduğunu düşünürken, sadece yüzde 39'u Biden'ın zihinsel olarak yeterli olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 56'sı ise Trump'ın da bu makam için çok yaşlı olduğunu düşünürken, yüzde 44'ü başkanlığın gerektirdiği zorlukların üstesinden gelebilecek kadar zihinsel yeterliliğinin bulunduğunu belirtti.