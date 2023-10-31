Gelecekte hangi meslek popüler olacak?

Dünya değişiyor, yaşam değişiyor, alışkanlıklarımız değişiyor, hepsinden öte mesleklerimiz değişiyor. İnsanoğlu var olduğundan bu yana her türlü değişime ayak uydurmaya, yeni dönemlere kendini uyarlamaya çalıştı. Kimi zaman değişimlere direnç de oldu. Ancak üretim ilişkilerinde değişimin karşısında durmak pek mümkün değildi. Bazen değişimler uzun sürdü bazen de kısa sürede büyük değişiklikler oldu. Tıpkı son 20-25 yılda olduğu gibi. Dünyadaki bu hızlı değişimden en çok etkilenmesi beklenen ise var olan meslekler olacak gibi. Yani yakın gelecekte bazı meslekler artık ortadan kalkacak. Peki Dünyada hangi meslekler yükselecek? Neler değişecek? Yeni nesilleri ne bekliyor?





20. yüzyıl Sanayi Devrimi yani, buharlı makinalar, bunların çalıştırdığı makinalar uzak çoğrafyalara giden trenler ve buharlı gemiler anlamına geliyordu.

Birinci Sanayi Devrimi’nde su ve buhar gücü kullanıldı.

İkinci Sanayi Devrimi olarak bilenen dönemde ise kitlesel üretimi başlatmak için elektriğin gücünden yararlanıldı.

Üçüncü dönemde üretimin otomasyonunu sağlamak için elektronik ve bilgi teknolojilerinden faydalanıldı.

Bugünse dördüncü sanayi devriminin üzerine kurulan dijital teknolojilerin öne çıktığı bir dönemdeyiz.

Ancak bu dönemin en ayırt edici özelliği birçok alanın etkileşim içinde olduğu. yani tıptan, mühendisliğe, gıdadan eğitime taşımadan alışveerişe kadar iç içe ilerleyen bir dijital bir süreç. (Devam edecek)