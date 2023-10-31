Türkiye: Afrika’ın sorunlarını Afrikalı çözer

Son yıllarda gelişen ticare ilişkilere ek olarak Türk savunma sanayiinin, İHA, SİHA ve helikopter satışlarıyla kıtada öne çıkmaya biliniyor.

Türkiye’nin bütün Kuzey Afrika, Sahel ve Tanzanya’ya kadar uzanan Doğu Afrika bölgesindeki tarihi ve kültürel ilişkileri, son çeyrek yüzyılda gerçekleştirilen Afrika açılımıyla yeni bir boyut kazandı.

Türkiye’nin bu kıtadaki avanajtı başka ülkeler gibi sabıkları bir geçmiş sicili olmaması.

Türkiye ayrıca, binlerce Afrikalı öğrenciye ev sahipliği yaptı ve yapıyor. Türkiye’nin eğitim, kültür ve kalkınma alanında afrika'da faaliyet gösteren kurumlarının çalışmaları ise başlı başına bir değerlendirme konusu.

Afrika kıtasında geçmişte yaşanlar nedeniyle yabancılara karşı güven sorunu var. Türkiye ise "Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler" ilkesi ile hareket ediyor. Türkiye'nin insani yaklaşımı bu ülkelerde güven duygusu oluşturdu.

Ankara kıtada güvenilir bir aktöre dönüştü. Ekonomik ve güvenlik alanında işbirliklerini önemli boyutlara taşıdı. Türkiye, tarihsel bağları olan Afrika ülkeleriyle siyasi, insani, ekonomik ve kültür temelli bir dış politika yürütüyor.

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