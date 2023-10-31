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Ayşegül Engür Dahi aysegul.engur@ntv.com.tr

Depremden kaçış yok, önlem almalı!

Depremler dünyanın farklı coğrafyalarında meydana gelen doğal felaketler. Her ülke deprem kuşağında değil. Ama, Türkiye gibi bazı ülkeler tarihin farklı dönemlerinde bu felaketi yaşamak durumunda. Yani ülkelerin bulunduğu coğrafyalar değişmiyor. Bu konuda yapacak bir şey yok. Ancak, zararı en aza indirmek için yapılabilecek çok şey var. Yani deprem dünyadaki bazı ülkeler için bir gerçeklik ama kader değil. Çünkü dünyanın farklı ülkeleri bu kaderi, bu işi çok sıkı tutarak değiştirebiliyor. Zararı en aza indirebiliyor. İşte dünyadaki deprem gerçeği ve bu konuda hangi ülkenin ne yaptığı?

Yani depremin aslında çok kısa bir önünde deprem anında ve deprem sonrasında yapılacaklar deprem anında ve deprem sonrasında yapılacaklar zaten uzmanlar çok detaylıca anlattı işte hayat üçgenlerin den bahsetti. çantalarından bahsetti.Bunlar bence son derece yararlı ve geçerli öneriler ve benim burada yapmak istediğim öneri şu, istanbul Büyükşehir Belediyesi zaten buna başladı. Hatta bayağı bir yol aldı, bir rapor bile hazırladı.

Dünyada deprem kuşağındaki ülkeler ve coğrafyalar biliniyor. Depremler de tarihi olarak kayıtlara geçiyor. Depremler yüzyıllar içinde aşağı yukarı benzer periyotlarda tekrarlanıyor.

Kimi daha hafif kimi daya yıkıcı atlatılıyor.

Ama bilimsel bir gerçek var ki, depremler muhakkak gerçekleşiyor.

Antik çağdan günüme kadar. 19. Ve 20. Yüzyıl ile 21 yüzyılda tekrarlanan depremlerin benzerleri geçmişte yaşandı.

Bu depremler hep benzer ülke ve coğrafyaları vuruyor.

Yani modern dünyanın bilimde ulaştığı noktada bunların hepsi zamanlaması dışında biliniyor.

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