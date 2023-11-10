Gazze'de hiçbir yer güvenli değil

Hastane karanlığa gömüldü. Doktorlar el fenerleriyle yaralıları tedavi etti. Gazze'de hastaneler günlerdir İsrail güçlerinin hedefinde.



Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye bölgesinde bulunan Endonezya Hastanesi, İsrail'in keskin nişancılar ve tanklarla kuşattığı hastanelerden biri. İsrail güçleri hastane yakınlarına yönelik sık sık hava saldırıları da düzenliyor.



Binlerce Gazzelinin sığındığı hastanede elektrik yok, şartlar oldukça ağır.



Filistin Kızılayı, hastanede her geçen gün kötüleşen şartlara rağmen Gazzeli çocukların acılarını hafifletmek için etkinlikler düzenliyor.



Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'nde yakıt tükenmiş durumda. Ameliyathaneler ve yoğun bakım ünitelerinde çalışmalar durdu. Çok sayıda yaralı ve yeni doğmuş bebek ölümle burun buruna.



İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri kuşatma altına alması, Gazzeli sivillerin kuzeyden güneye göç etmesini hızlandırdı.



Savaşın başından bu yana Şifa Hastanesi'nde barınan bazı siviller Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne sığındı..



Ancak kuzeyden güneye göç etseler de Gazzeli siviller yine de İsrail bombardımanından kaçamıyor.



Gazzeliler sığındıkları Birleşmiş Milletlere bağlı okullarda bile güvende değil.



İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'ta bir eve düzenlediği saldırıda onlarca sivil hayatını kaybetti. Yaralananlar Nasır Hastanesi'ne ulaştırıldı..



Güneydeki hastanelerde de yaralı sayısı her geçen gün artarken, doktorlar ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği gibi sorunlarla karşı karşıya.