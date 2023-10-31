Geleceğin meslekleri neler?

İş hayatında yaşanan bu gelişmelere paralel olarak dinamik bir yapıya ihtiyaç duyan, mesleki ve teknik eğitimin önemi tüm dünyada giderek artıyor.

Bu dinamik yapı; sürekli kendini yenileyen bir eğitim sistemini, yaşam boyu öğrenmeyi beraberinde getiriyor.

Teknolojik altyapı yatırımları güçlendirilirken, dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilmesi önemli.

Her ülke kendi önceliğini saptıyor. Kimi mesleki ve teknik eğitimi önceliyor. Kimisi doğrudan iş piyasalarını yönelik girişimde bulunuyor.

Ama ortak ve temel hedef dünyadaki genç nüfusun bilgi, beceri ve yetkinliği artırmaya yönelik, kazandırmaya yönelik .

Tabii ki bunun için de bir program ve kararılılık gerekiyor…Bir de eğitimin çağa uygun olması..

Geleceğe yönelik tahminde bulunanlar yani fütüristler yaptıkları analizlerde teknolojik gelişmeleri dikkate alıyorlar.

Gelecekteki mesleklere yönelik tahminler şöyle:

Sanal market yöneticiliği, yapay zeka pazarlamacağılı, genetik ekonimi, alternatif gıda ve besin mühendisliği, enformasyon mühendisliği, internet mühendisliği, nano tıp doktorluğu, robotik sorular avukatlığı. (Devam edecek)

Gelecekte hangi meslek popüler olacak?

Neden yeni meslekler?

“Değişim tarihte hiç bu kadar hızlı olmamıştı”