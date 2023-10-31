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Ayşegül Engür Dahi aysegul.engur@ntv.com.tr

Geleceğin meslekleri neler?

Dünya değişiyor. Örneğin 19. Yüzyıl sonu ve 20. Yüzyılın başlarında sanayi devrimi ile birlikte yeni iş alanları ve meslekler devreye girmişti. O günlerin mesleklerinden birçoğu şu anda hayatımızda değil. Bazılarının isimleri aynı ama daha farklı çalışma koşullarına sahipler. Sanayi devrimi, ardından gerçekleşen teknolojik atılımlar bilmediğimiz yeni olanaklar sunmuştu. Şimdi de dijital döneme geçişle birlikte bildiğimiz birçok meslek ve yeni çalışma alanıları ile tanıştık ya da tanışıyoruz. Bazı meslekler tarih oldu, bazı mesleklerde emek yerine yoğun teknoloji kullanılmaya başlandı. Üretim teknikleri değişti.

İş hayatında yaşanan bu gelişmelere paralel olarak dinamik bir yapıya ihtiyaç duyan, mesleki ve teknik eğitimin önemi tüm dünyada giderek artıyor.

Bu dinamik yapı; sürekli kendini yenileyen bir eğitim sistemini, yaşam boyu öğrenmeyi beraberinde getiriyor.

Teknolojik altyapı yatırımları güçlendirilirken, dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilmesi önemli. 

Her ülke kendi önceliğini saptıyor. Kimi mesleki ve teknik eğitimi önceliyor. Kimisi doğrudan iş piyasalarını yönelik girişimde bulunuyor.

Ama ortak ve temel hedef dünyadaki genç nüfusun bilgi, beceri ve yetkinliği artırmaya yönelik, kazandırmaya yönelik .

Tabii ki bunun için de bir program ve kararılılık gerekiyor…Bir de eğitimin çağa uygun olması..

Geleceğe yönelik tahminde bulunanlar yani fütüristler yaptıkları analizlerde teknolojik gelişmeleri dikkate alıyorlar.

Gelecekteki mesleklere yönelik tahminler şöyle:

Sanal market yöneticiliği, yapay zeka pazarlamacağılı, genetik ekonimi, alternatif gıda ve besin mühendisliği, enformasyon mühendisliği, internet mühendisliği, nano tıp doktorluğu, robotik sorular avukatlığı. (Devam edecek)

Gelecekte hangi meslek popüler olacak?

Neden yeni meslekler?

“Değişim tarihte hiç bu kadar hızlı olmamıştı”

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