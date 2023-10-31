Afrika’daki 54 ülkenin 21’nin resmi dili Fransızca

Fransa’nın bazı ülkelerde, sayısı az da olsa IŞID ve El Kaide’yle mücadele kapsamında, askeri var. Ama son dönemde birkaç ülkede Fransa tepki başladı.

Ve Bazı ülkeler Fransanın topraklarını terk etmesini istiyor.

Fransa'nın Afrika'daki gücü eski sömürgeci ülke konumundan kaynaklanıyor.

Kıtadaki 54 ülkenin 21'inde Fransızca resmi dil statüsünde.

Ancak 2020 yılından sonra Fransa, Batı ve Orta Afrika'da, halklar ve yönetimler nezdinde, ciddi itibar kaybetti.

Üç bölge ülkesinden adeta kapı dışarı edilmiştir.

Mali, Gine Burkina Faso ve son olarak da Nijer’de meydana gelen askeri darbelerin, bölgedeki Fransız hegemonyasının sarsılmaya başlandığı söylenebilir.

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