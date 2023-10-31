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Ayşegül Engür Dahi aysegul.engur@ntv.com.tr

Afrika’daki 54 ülkenin 21’nin resmi dili Fransızca

Afrika deyince akla gelen ilk ülke tabii ki Fransa. Özellikle Sahel denilen Afrika’nın orta bölgesindeki hemen her ülkede Fransızca konuşuluyor. Ticari, askeri ve kültürel ilişkiler devam ediyor.

’nın bazı ülkelerde, sayısı az da olsa IŞID ve El Kaide’yle mücadele kapsamında, askeri var. Ama son dönemde birkaç ülkede Fransa tepki başladı.

Ve Bazı ülkeler Fransanın topraklarını terk etmesini istiyor.

Fransa'nın 'daki gücü eski sömürgeci ülke konumundan kaynaklanıyor.

Kıtadaki 54 ülkenin 21'inde Fransızca resmi dil statüsünde.

Ancak 2020 yılından sonra Fransa, Batı ve Orta Afrika'da, halklar ve yönetimler nezdinde, ciddi itibar kaybetti.

Üç bölge ülkesinden adeta kapı dışarı edilmiştir.

Mali, Gine Burkina Faso ve son olarak da Nijer’de meydana gelen askeri darbelerin, bölgedeki Fransız hegemonyasının sarsılmaya başlandığı söylenebilir.

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