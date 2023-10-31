“Değişim tarihte hiç bu kadar hızlı olmamıştı”

Teknojiler geçmişle kıyaslanmayacak bir hızda değişiyor . Bu durum geçmiş endüstriyel devrimlerle kıyaslandığında üretim, yönetim ve istihdam, eğitim ve yeni meslekler açısından büyük bir dönüşümü gerektiriyor.

Belli alanlarda da yıkıcı bir etkisi söz konusu.

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin etkisi, bütün sektörlerde ve hayatın her alanında hissedilmekle birlikte değişimden en çok etkilenen alanların başında eğitim geliyor.

Çünkü eğitim sonraki dönemin temelini oluşturuyor.

Hızlı bir şekilde ilerleyen üretim süreçleri ve çalışma hayatında değişimlere ayak uydurmak gerekiyor.

Gelecekte yavaş yavaş gündemden düşecek birçok meslek sayılıyor.

Bazıları da kendilerini yeni döneme uyarlamak zorunda kalacak.

Sigorta çalışanları, finansal analistler, banka çalışanları, fotoğraf işleri ile ilgilenenler gibi... (Devam edecek)

Gelecekte hangi meslek popüler olacak?

Neden yeni meslekler?