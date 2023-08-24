Deprem önlemi değil yaşam tarzı

Dünyada deprem tsunami gibi doğa olayları ile sık sık karılaşan ülkelerin başında Japonya geliyor. Bir ada onlan Japonya kimi zaman kara kimi zaman denizlerin derinliklerindeki harekettilikten etkileniyor.

Bu nedenle Japonya yaşadığı depremlerden birçok ders çıkarmış ve buna göre tedbir almış durumda.

Deprem önlemleri uzun soluklu olmak yani bir yaşam tarzı halini almak zorunda. Tıpkı Japonya’da olduğu gibi.

Japonya önlemler ve deprem bilinci konusunda örnek gösterilen ülkelerden..

Örneğin Japonya’daki binalar yapılıyorken farklı önlemler alınıyor. Zeminden başlayarak inşaatın her aşaması özenle takip ediliyor. Binaların depreme dayanıklı olması temel faktör olarak öne çıkıyor.

Binalar öne arkaya sağa sola eğilebiliyor ama yıkılmıyor.

- Binaların alçak, orta yükseklikte veya yüksek olmalarına göre ayrı koruma sistemleri bulunuyor.

-Bina sistemde, binanın yeryüzü bağlantısını kesmeye yarayan tabanda kauçuk ile imal edilmiş izolasyon tamponları kullanılıyor.

-Bu tamponlar binaların depremde titremesi ve eğilmesi yerine yatay şekilde sallanmasını sağlıyor.

-Temelde oluşan bu sallanmanın binanın geneline yayılması için de bina iskeleti içerisinde hidrolik teller kullanılılıyor. (Devam edecek)

Deprem bir gerçeklik ama kader değil