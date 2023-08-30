İnsan olmadan teknoloji de olmuyor!

Teknolojinin insan hayatını değiştirdiği bir gerçek. Ancak insan olmadan teknoloji de olmuyor.

Dünyada yeni mesleklere kapı açılırken geriye kalan nitelikli nüfusun da çalışma hayatına katılması gerekiyor.

Dünya yeni çağa hazırlanırken değişimin süre giderek azılıyor ve bu süre kısalıyor.

Teknoloji ve dijital dünya öne çıkarken tüm bunları gerçekleştirmek ve gelecekteki yeni mesleklere sahip olmak için o mesleğin temel bilgisine sahip olmak gerekiyor.

Bu bilgi eğitim aracılığı ile alınacak olsa bile sadece eğitimle yetinmemeke gerektiğini söyleyenlerin sayısı bir hali fazla.

Yani bitmeyen bir süreç...

Bilgiyi sürekli yenilemek, yeni alanlarda bilgi sahibi olmak. okumak, takip etmek gerekiyor.

Yani dünyada yeni dönemde yeni uzmanlık alanlarına ulaşmak için en derin bilgiye sahip olmak temel gibi görünüyor.

Dünya var olduğundan beri bilgi sahibi olmak, bir alanda uzman olmak, entelektüel bilgi, kendi çalışma alanında yetkinleşmek çok önemli. Önümüzdeki yıllarda meslekler, uzmanlık alanları değişse de bilgi kaybolmayacak. Kendi alanında bilgi birikimine sahip olanlar yine fark yaratacak. Yani mesleğin okulunda okumak, mezun olmak yetmeyecek.

Ancak yeni dönemin farklı eskiden, belli insanların tekelinde olan bilginin en azından asgari düzeyde daha yaygın hale gelmesi. Çalışma alanı ne olursa olsun eskiden olduğu gibi gelecekte de bilgi birikimi yüksek olanlar fark yaratacak.

Gelecekte hangi meslek popüler olacak?

Neden yeni meslekler?

“Değişim tarihte hiç bu kadar hızlı olmamıştı”

Geleceğin meslekleri neler?

Eski meslekler teknolojiye nasıl uyum sağlayacak?

Batı geleceğin mesleklerini şimdiden üretmeye başladı

ABD’de mesleklerin yüzde 47’si risk altında