Çin’in ekonomik modelini oluşturan unsurlar onun büyümesini nasıl sağladı?

ÇKP, 20. Ulusal Kongre’nin ardından dünya siyasetine yönelik çeşitli yaklaşımlar ortaya koydu. Bunlardan biri de Devlet Başkanı Şi Jinping’in Çin tarzı modernleşmesi…

Devlet Başkanı Şi, Çin tarzı modernleşmeyi teşvik edeceklerini açıkladı. Şi, bu süreçte ÇKP’nin üç kararlılık ilkesine bağlı kalacağını duyurdu: Yüksek kaliteli kalkınmayı, küresel kalkınmayı ve refahı teşvik etmek. Uluslararası adaleti ve hakkaniyeti savunma ve dünya barışıyla istikrarın ilerletilmesi. Medeniyetler arasında alışverişi ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmek. Ayrıca insan uygarlığının ilerlemesini sürdürmeye destek. İşte bunlar Çin tarzı modernleşmenin temel taşlarını oluşturuyor.

ÇİN’İN EKONOMİK BÜYÜME UNSURLARI

Ekonominin temelini ihracattan ziyade, fabrikalara, makinelere, inşaat sektörüne, teknoloji ve altyapıya yapılan yatırımlar oluşturuyor. yani Çin ürettiği kadar dışarıdan aldığı hammadde ve mallarla dünya ekonomisinin bir anlamda çarkını döndürüyor.

Çin yönetiminin yaklaşımına göre, Çin’in modernleşmesi sosyalist doğasını ve ulusal kimliğini koruyor. Ülkedeki sosyalist piyasa ekonomisinin de bağımsızlığını sağlıyor. Çinliler ekonomide, siyasette ve ulusal savunmada bağımsızlık çizgisini izliyor. Bu sayede sermaye tarafından manipüle edilemiyor. Bunun yerine çok yönlü kişisel gelişime odaklanan bir modernleşmeyi şekillendirmeye çalışıyor. Çin, eşgüdümlü modernleşme temelinde, maddi, politik, kültürel, sosyal ve ekolojik ilerlemeyi öne çıkaran, yeni bir uygarlık biçimi iddiasında bulunuyor.

(Devam edecek)