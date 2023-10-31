Rusya, Ukrayna savaşında nasıl bir strateji izliyor?

Ruslar aynı zamanda çok sayıda anti-tank mayını kullanıyorlar. Batı'dan sağlanan mayın temizleme araçları genellikle bir patlama sonrası kullanılamaz hale geliyor. Ruslar bunun farkında oldukları için patlamayı güçlendirmek amacıyla iki mayını üst üste koyuyorlar. Ayrıca Rus ordusu hava kuvvetlerini kullanıyor ve KA-52 Alligator saldırı helikopterlerini devreye sokuyor. Bu helikopterler, mayınlar nedeniyle yavaşlayan Ukrayna zırhlı araçlarına roket saldırıları düzenliyor. Ukrayna'nın hava üstünlüğü bulunmuyor.

Cephe hattında ilerlemekte zorlanan Ukrayna, farklı taktikler deniyor. Bunların başında insansız hava araçlarıyla Rus şehirlerine saldırmak geliyor. Ukrayna bu konuda bazen başarılı oluyor. Rusya'daki yakın ve uzak şehirleri farklı silahlarla vurarak halkı tedirgin ediyor. Son zamanlarda hatta insansız hava araçlarıyla Moskova'ya saldırabildiler ve hava trafiğini engellediler. Ukrayna lideri Zelenski, savaşı işgal topraklarıyla sınırlı olmaktan çıkartıp Rusya topraklarına taşıma konusunda kararlı olduklarını belirtiyor.

(Devam edecek)