9,5’lik deprem milat oldu: Şili

Şili Güney Amerika’nın en ucunda ince bir kıyı şeridinde. 1960’taki 9.5 şiddetindeki dev deprem ve 8.8 şiddetindeki 2010 depremden yerleşim ve inşaat standartlarını zorunlu hale getiriyor.

Ama ciddi bir takip ve uygulama ile. Uzmanlara göre Şili’de bugün deprem standartının temel ilkelerinden biri, deprem sırasında binaların yıkılmaması, ağır hasar görmüş olsalar bile yaşamların garanti altına alınması.

Bu nedenle daha sonraki depremler sınırlı hasarla sonuçlandı ve şili daha iyi bir toplum haline geldi.

Uzmanlar henüz her şeyi çözmüş değil.

Şöyle söylüyorlar: Unutulmayalım ki kuralların sağlamlığı, bunların uygulanması ve denetlenmesi temel ilke haline geldi.

Ve toplum olarak bunlara doğru bir şekilde tepki verdik. Yani topluma da önemli görevler düşüyor. (Devam edecek)

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