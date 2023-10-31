Neden yeni meslekler?

Teknoloji, iletişim, girişimcilik, yaratıcılık, liderlik, yurttaşlık gibi alanlarda kendilerini geliştirmeyen bireyler, sektörler ve ülkeler yeni dönemde yerini alamıyor. Bu döneme hazırlanmayan ülkeler geride kalıyor.

Peki, 21’inci yüzyılda dünyanın ihtiyaçları ne? Eğitim sonrasında neler isteniyor?

Bunların yanıtları için gençlerin yeni alanlarda örneğin, sağlık, enerji, bilişim, yeni medya. yapay zeka gibi yükselen mesleklerde yetkinlik kazanması çok önemli.

Bilgi teknolojileri, finansal okuryazarlık, iletişim becerileri, sosyal medya yönetimi gibi alanlar sektörlerin aradığı alanlardan birkaçı...(Devam edecek)

Gelecekte hangi meslek popüler olacak?