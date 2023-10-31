Ukrayna-Rusya savaşı nasıl sona erecek?

Rusya'nın 28 Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna işgali ve savaşı, derinleşiyor gibi görünüyor. Rusya, işgal ettiği bölgelerde savunma güçlerini artırırken yaz aylarıyla birlikte Ukrayna'ya karşı saldırgan bir tutum benimsemiştir. Ruslar hala bu durumu "askeri özel operasyon" olarak adlandırmaktadır. Her iki taraf da savaşın birçok yönünü denemekte ve ciddi kayıplar yaşamaktadır. Savaş sadece sahada değil, uluslararası arenada da devam ediyor.

Ukrayna ordusu, geçen yaz taarruza geçtiğini ve ülkenin güneydoğusunda ilerlediğini açıkladı. Ancak bu saldırının beklenen hızda ilerlemediği görülüyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin üzerinden bir buçuk yıl geçti. Dünya uzun süre bu işgali yakından takip etti. Yaz başlarında Ukrayna karşı saldırıya geçti, ancak istenilen ilerleme sağlanamadı. Ruslar birçok cephede sıkışmış gibi görünse de savaşı sürdürmekten vazgeçmiyorlar. Her iki taraf da daha çok şehirlere saldırı düzenliyor. Karadeniz'de ise gerginlik artıyor. Bu küresel çapta etkileyen savaşın sona ermesi için hala bir çözüm yakın görünmüyor.

UKRAYNA SAVUNMADAN TAARRUZA GEÇTİ

Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde, Ukrayna ordusu genellikle savunma pozisyonundaydı. Ancak bu yaz, Ukrayna, Batı'dan aldığı büyük miktarda silah ve askeri destekle saldırıya geçti. Kiev'in amacı, Rusya'yı doğu ve güneydeki işgal altındaki topraklardan tamamen çıkarmaktı.

Ancak Ukrayna'nın bu karşı saldırısı ve ilerlemesi beklenen sonuçları vermedi. Kimi kişilere göre Ukrayna, zaman kaybetti, kimilerine göre ise NATO'nun sağladığı silah ve mühimmatın etkili bir şekilde kullanılmadığı düşünülüyor. Her ne olursa olsun, Ukrayna ordusu hala hedeflerine tam anlamıyla ulaşamadı ve bu da savaşın uzun sürmesine yol açıyor.

Ukrayna'nın karşı taarruzunun başladığı yazdan bu yana, yaklaşık 16 kilometre ilerleme kaydedildi, ancak bu Kiev'in ve Batı'nın beklentilerinden daha yavaş bir ilerleme anlamına geliyor. Ukrayna kuvvetleri, cephede üç farklı noktada gedik açma girişimlerinde bulunuyor, ancak Ruslar, bu tür girişimlere karşı aylar boyunca ciddi savunma pozisyonları inşa ettiler. Siperler, koruganlar ve tank engelleri ile dolu bu savunma hattı, Ukrayna'nın ilerlemesini son derece zorlaştırıyor.

(Devam edecek)