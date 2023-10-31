Rusya-Ukrayna Savaşı Karadeniz bölgesinin güvenliğini nasıl etkiliyor?

Ukrayna ordusu silah ve malzeme bakımından giderek güçleniyor, ancak bu zaman alıyor. Bu süre zarfında Rusya da kendi cephelerini güçlendiriyor. Ayrıca Ukrayna'ya verilen silah ve malzeme kayıplarının olduğu iddiaları var, bazı Avrupa ülkelerinin envanterlerindeki silahların azaldığı söyleniyor.

NATO, özellikle Rusya'nın batı sınırlarını kapatmak için genişlemiş durumda. Joe Biden yönetimi Ukrayna ordusunun ani bir saldırı yerine bir yıpratma mücadelesi olarak hareket etmesini destekliyor.

NATO ülkeleri, NATO teşkilatı çerçevesinde değil, ancak tek tek Ukrayna'ya silah yardımı yapıyor. Bu, NATO'nun doğrudan bir savaşa girişmesi anlamına geldiği için NATO'nun adıyla yapamıyor. Ancak NATO üyelerinin Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık yardım sağladığı ve eğitim verdiği biliniyor. NATO, Ukrayna'da hem son teknoloji silahlarını hem de geleneksel silahları kullanıyor. Ayrıca NATO, Rusya'nın batı sınırlarında askeri birikimler yapmak ve yeni planlar uygulamak konusunda faaliyet gösteriyor. Yani NATO için cephe sadece Ukrayna ile sınırlı değil, Ukrayna'dan daha uzun bir hatta Rusya ile karşı karşıya geliyor.

NATO'DAN UKRAYNA'YA, RUSYA'NIN İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARDAN VAZGEÇME ŞARTI

Rusya, savunma hattını güçlendirirken Ukrayna, 12 yeni zırhlı tugay oluşturdu. Bu yeni silahlar sayesinde Ukrayna ordusu, Rus cephesinin daha derinlerine saldırı düzenleyebilir hale geldi. Roketler ve toplarla gerçekleştirilen bu saldırılar, Rusya'nın yakıt ve mühimmat depolarının yanı sıra komuta merkezlerini hedef alıyor. Ukrayna ayrıca yeni füzelerin yanı sıra misket bombaları da kullanmaya başladı. Ancak, Rusya'nın savunma hattındaki silahlar Ukrayna'nın ilerlemesini engelliyor. Bu durum, savaşın geleceği hakkında tahminleri etkiliyor. Son günlerde ise sıkça dile getirilen bir iddia var: Rusya'nın işgal ettiği topraklardan vazgeçmesi şartıyla Ukrayna'yı NATO'ya almak. Ukraynalılar tarafından reddedilen bu öneri, savaşın tıkanma noktasına geldiğinin bir başka kanıtı olarak görülüyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in özel kalem müdürü Stian Jenssen, "Ukrayna'nın şimdiye kadar kaybettiği toprakları terk etmesi ve karşılığında NATO üyeliğine alınması bir çözüm olabilir" dedi. Ancak Ukrayna yönetiminin çeşitli temsilcileri, bu öneriye "Topraklarımızı hiçbir bedel karşılığında satmayız." diyerek sert tepki gösterdi.

(Devam edecek)