2023 yılı dünyada nasıl geçti: Wagner isyanı

Wagner’in Afrika’daki faaliyetlerine odaklanacağı açıklanmışken, isyandan 2 ay sonra Yevgeny Prigozhin ve beraberindeki Wagner liderleri Moskova yakınlarındaki bir uçak kazasında öldüler. Şüpheli kazanın ardından Rusya lideri Putin kısa bir başsağlığı açıklamasında bulundu.



Karabağ’a 24 saatlik operasyon



Azerbaycan yönetimi Eylül ayı başlarında, kendi toprakları üzerinde ayrılıkçı bir terör yapılanmasına “daha fazla müsaade etmeyeceğini” duyurdu. Karabağ’da 30 yılı aşkın süredir işgal altındaki ayrılıkçı yönetime karşı 19 Eylül’de antiterör operasyonu başlattı.



Ermeniler tarafından işgale uğramış bölgede “fiili yönetim ilan etmiş yönetici kadro” Ermenistan’dan destek istedi. Ancak bu desteğin gelmeyeceği anlaşılınca Karabağ’daki ayrılıkçı yönetim 24 saat içinde teslim oldu ve ateşkes sağlandı. 600'e yakın kişinin hayatını kaybettiği operasyonun ardından bölgede yaşayanların çoğunluğu Ermenistan'a geçti… Ayrılıkçı yönetim daha sonra kendini feshettiğini duyurdu.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Ekim’de Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti.