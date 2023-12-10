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Ayşegül Engür Dahi aysegul.engur@ntv.com.tr

2023 yılı dünyada nasıl geçti: Wagner isyanı

24 Haziran'da ise dünya Rusya’da ortaya çıkan bir başkaldırıya odaklandı… Paralı asker grubu Wagner’in isyancı lideri Yevgeny Prigozhin savaşçılarıyla birlikte Moskova'ya doğru yürüyüşe geçti. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sert duruşu sonrası geri adım atan grubun lideri Prigozhin, birliklerini Belarus’a kaydırdığını duyurdu.

Wagner’in Afrika’daki faaliyetlerine odaklanacağı açıklanmışken, isyandan 2 ay sonra Yevgeny Prigozhin ve beraberindeki Wagner liderleri Moskova yakınlarındaki bir uçak kazasında öldüler. Şüpheli kazanın ardından lideri Putin kısa bir başsağlığı açıklamasında bulundu.

Karabağ’a 24 saatlik operasyon

Azerbaycan yönetimi Eylül ayı başlarında, kendi toprakları üzerinde ayrılıkçı bir terör yapılanmasına “daha fazla müsaade etmeyeceğini” duyurdu. Karabağ’da 30 yılı aşkın süredir işgal altındaki ayrılıkçı yönetime karşı 19 Eylül’de antiterör operasyonu başlattı.

Ermeniler tarafından işgale uğramış bölgede “fiili yönetim ilan etmiş yönetici kadro” Ermenistan’dan destek istedi. Ancak bu desteğin gelmeyeceği anlaşılınca Karabağ’daki ayrılıkçı yönetim 24 saat içinde teslim oldu ve ateşkes sağlandı. 600'e yakın kişinin hayatını kaybettiği operasyonun ardından bölgede yaşayanların çoğunluğu Ermenistan'a geçti… Ayrılıkçı yönetim daha sonra kendini feshettiğini duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Ekim’de Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

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