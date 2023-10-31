Su kaynaklarının jeopolitiği geleceği nasıl değiştirebilir?

NASA’nın tatlı su kaynaklarıyla ilgili hazırladığı raporlarda ise dünyadaki yeraltı sularının endişe verici bir şekilde azaldığı kanıtlandı.

Doğal su krizlerine insan iradesi dışındaki koşullar etki ediyor. Yani değişen iklim koşulları nedeniyle yağmur miktarlarının azalması, yüksek kuraklık ve çölleşmeyi beraberinde getiriyor. Bilim insanları ve STK’lar su kaynaklı krizlerle yüzleşmeden alınacak önlemler konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor.

Su konusunun bir güvenlik meselesi haline gelmeden ya da ülkeler arası gerilime neden olmadan çözülebileceği söyleniyor. Ama bunun temelinde tabii ki doğal yaşam, çevre duyarlılığı, ormanlaşma, aşırı kentleşmenin önlenmesi, gıda ve tarım güvenliğini sağlamak geliyor.

KÜRESEL ISINMA VE GÖÇ

Küresel ısınmanın sebep olduğu sonuçlar sadece doğa değil ekonomik ve hatta siyasi boyutları olan bir durum. Kuraklık nedeniyle tarımın ve ekilebilir alanların zarar görmesi, gıdaların azalması ya da fiyatların artmasıyla sonuçlanıyor. Su kaynaklarının azalması insanları etkiliyor. Ekonomik olarak etkilenen insanlar yer değiştirmeye yani göçmeye çalışıyor. Bugün karşı karşıya kalınan mülteci krizinin bir ayağında aslında yoksulluk, tarımdaki verimsizlik, sulak arazilerin azalması, seller ve afetler yer alıyor. Bunun nedeni de küresel ısınma… Bu nedenle, iklim değişikliği ile tedbirleri, bugünü kurtarmak değil, geleceği düşünerek almak gerekiyor.