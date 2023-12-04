2023 yılı dünyada nasıl geçti: Türkiye-Fas depremleri

Yıla damgasını vuran olayların başında; İsrail-Hamas savaşı, Türkiye ve Fas’ta yaşanan deprem felaketleri, Libya’daki sel afeti, Rusya-Ukrayna savaşının çıkmaza girmesi, Azerbaycan’ın Karabağ’da tümüyle hakimiyeti ele geçirmesi, geliyordu.



Türkiye ve Fas depremleri



Son 100 yılın en ölümcül depremlerinden biri 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece, Türkiye'nin güneydoğusunda ve Suriye'nin kuzeyinde yaşandı.

7,8 büyüklüğündeki sarsıntıda yaklaşık 6.000'i Suriye tarafında olmak üzere en az 56.000 kişi hayatını kaybetti…



Türkiye'de enkaz altında kalan 15 yaşındaki kızının elini bırakmayan babanın çaresizlik fotoğrafı ve Suriye'de göbek bağıyla hala ölü annesine bağlı olan mucizevi yeni doğmuş bebeğin görüntüsü dünya basınında manşetlere çıktı.



Türkiye özellikle dünyanın dört bir yanından arama ve kurtarma ekiplerinin koşup geldiği; “Yüzyılın Afeti” olarak tanımlanan depremlerin ardından “insanlığın el ele verdiği ülke” görüntüsüyle dünyaya barış ve dayanışma için de umut ışığı yakmış oldu.



Türkiye, Suriye’ye giden yardımlar için sınırlarını açarken, “sismik diplomasi” bölge barışına katkı sağlayacak şekilde yoğunlaştı… Yunanistan

devlet televizyonu sabah yayınlarına Türkçe ezgilerle ve “geçmiş olsun komşu” anonsuyla başladı.



Siyasi iklim Türkiye’nin ilerleyen dönemde Yunanistan ve Mısır’la ilişkilerini yeniden düzenlemesine başlangıç teşkil etti.



Diğer yandan, Fas'ın Marakeş bölgesi 8 Eylül'de şiddetli bir depremle sarsıldı. 6,8 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 3,000 kişi öldü, 5,600'den fazla kişi yaralandı.



Yıla damgasını vuran bir diğer afetse Libya’da yaşandı… Tarihinin en büyük sel felaketlerinden biriyle karşı karşıya kalan Libya’da 11 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Ülkenin özellikle doğusunu etkileyen fırtınada iki barajın çöktüğü Derne kenti; sel afetinin odağı haline geldi. 14 Eylül tarihinde yapılan resmi açıklamada, kayıplarla birlikte hayatını yitirenlerin sayısının 18 ila 20 bin arasında olabileceği belirtildi.