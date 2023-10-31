Afrika’daki darbeler Rusya’ya yaradı

Diğer yandan Mali ve Burkina Faso’daki darbeler Rusya’ya yaradı.

Fransızlar Mali’den çekilirken boşalan üslere Rus özel paralı askerleri Wagner yerleşmişti.

Son olarak Nijer’de cuntayı destekleyen göstericiler Rusya bayrağını dalgalandırdı.

Darbeler ve gösterilerin arkasında Rusya’nın olup olmadığına dair spekülasyonlar yayılsa da somut veriler henüz ortaya çıkmadı.

Bu ülkelerde "Kahrolsun Fransa" ve "Çok yaşa Putin ve Rusya" sloganları dikkat çekmişti.

Rusya Afrika’ya açılıyor. Özellikle Ukrayna işgâli nedeniyle zor durumrda kalan Rusya kendine yeni alanlar arıyor.

Rusya Afrika’ya en çok silah satan ülke. Bazı Afrika ülkelerinin seçilmiş ya da darbeci liderleri batılı ülkeler yerine Rusya’yı tercih ediyorlar.

Son dönemlerde isminden çokca bahsedilen Wagner adlı paralı asker grubu birçok Afrika ülkesinde faaliyet gösteriyor. Liderlere koruma sağlıyor, madenleri işletiyor.

Afrika’ya ilgi her geçen gün artıyor

Soğuk savaş sonrası Afrika