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Ayşegül Engür Dahi aysegul.engur@ntv.com.tr

Afrika’daki darbeler Rusya’ya yaradı

Günümüzde Rusya, Afrika’nın en büyük silah tedarikçisi. Öyle ki, kendisinden sonra gelen Çin, ABD ve Fransa’nın Afrika’ya ihraç ettikleri toplam silah miktarı Rusya’nın kinden daha az. Bu noktada Rusya ekonomik olarak mevcut pazarını koruyabilir ve daha da genişletebilir.

Diğer yandan Mali ve Burkina Faso’daki darbeler ’ya yaradı.

Fransızlar Mali’den çekilirken boşalan üslere Rus özel paralı askerleri  Wagner yerleşmişti.

Son olarak Nijer’de cuntayı destekleyen göstericiler Rusya bayrağını dalgalandırdı.

Darbeler ve gösterilerin arkasında Rusya’nın olup olmadığına dair spekülasyonlar yayılsa da somut veriler henüz ortaya çıkmadı.

Bu ülkelerde "Kahrolsun Fransa" ve "Çok yaşa Putin ve Rusya" sloganları dikkat çekmişti.

Rusya ’ya açılıyor. Özellikle Ukrayna işgâli nedeniyle zor durumrda kalan Rusya kendine yeni alanlar arıyor.

Rusya Afrika’ya en çok silah satan ülke. Bazı Afrika ülkelerinin seçilmiş ya da darbeci liderleri batılı ülkeler yerine Rusya’yı tercih ediyorlar.

Son dönemlerde isminden çokca bahsedilen Wagner adlı paralı asker grubu birçok Afrika ülkesinde faaliyet gösteriyor. Liderlere koruma sağlıyor, madenleri işletiyor.

Afrika’ya ilgi her geçen gün artıyor

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