Su krizi, hangi ülke ve bölgelerde çatışmalara neden olacak?

Küresel su krizi ile ilgili yapılan son ve en önemli çalışma 2018’de Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’nden bir bilim insani ekibi tarafindan gerçekleştirildi. Çalışma, yakında su haklarını koruma adına çatışmalara sahne olabilecek 5 ana odak noktasının altını çizdi: Nil Nehri, Ganj Nehri, İndus Nehri, Dicle ve Fırat nehirleri ile Colorado Nehri.

Öte yandan, su sorunun çözmek için bir savaş gerekmiyor. Aksine ülkelerin sorunu çözmek için iş birliği ve ortak insani gelişmeyi destekledikleri sürece çözüm daha kolaylaşabilir.

SUYUN STRATEJİK ÖNEMİ HAKKINDA

Suyun stratejik önemi özellikle bazı bölgelerde öne çıkıyor. Savaşlarda taraflar, suyu kontrolü altında tutan cephe olmak için çaba sarf ediyor. Tarihsel olarak savaşlarda suyun bir silah olarak kullanıldığının altı çiziliyor. Hatta su kaynaklarının, barajları yıkıp suni taşkınlar yaratmak için kullanıldığı hatırlatılıyor. Su kaynakları ve barajların kontrolü, gerek savaş süresince gerekse savaş sonrasında büyük bir stratejik avantaj sağlayabiliyor.

Tüm bunlar düşünüldüğünde, dünyada su kıtlığı önemli bir güvenlik meselesine dönüştüğü görülüyor. Dünyada gözlerden kaçan, değeri henüz yeterince anlaşılamamış, erişilebilir su kaynakları, geleceğin en önemli stratejik meselesi olarak önümüzde duruyor. Yakın gelecekte su sorununun giderek daha önemli hale geleceği ortada. Ama burada asıl problem suyun önemi kadar, onu korumamak, çevreye duyarlı olmamak, tüketim hırsı ve tarımdaki yanlış politikalar… Geç olmadan yeni bir pandemi ile karşı karşıya kalmamak için suyun kıymetini anlamalıyız.