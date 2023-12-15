2023 yılı dünyada nasıl geçti: Afrika'da darbeler ve Fransa’ya ret

Batı Afrika ülkesi Gabon'da ise, usulsüzlükler nedeniyle eleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ardından 30 Ağustos'ta askeri bir darbeyle Ali Bongo yönetimi sona erdi. Darbeyle 55 yıllık Bongo iktidarını devirerek askeri yönetimin başına geçen General Brice Oligui Nguema, ülkedeki kurumların daha demokratik olacağı taahhüdünde bulundu.



Sudan’da ise iç savaş görüntüsü vardı… 15 Nisan'dan itibaren General Abdel Fattah al-Burhane liderliğindeki ordu ile eski komutan Mohamed Hamdane Daglo'nun paramiliter güçleri arasında devam eden savaş, 10,000'den fazla insanın ölümüne neden oldu.



Uzun yıllardır Afrika’yı sömüren ve istikrarsızlığın baş aktörü olarak görülen Fransa, artık kıtada istenmeyen adam haline geldi… Cezayir’den Burkina Faso’ya kadar çok sayıda ülke, Fransa’nın varlığını ülkelerinden silmek adına kararlar alırken son olarak Çad, Ağustos ayında sınırda izinsiz gezen Fransız askerlerini tutukladı. Macron Yönetimi gelişmeler karşısında çatışmaya yol açmayacak önlemler alacaklarını ve sorunları diplomasiyle çözmek istediklerini duyurdu.



Nihayet Fransa, 2022'de Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nden sonra, 2023'te de diğer iki eski sömürgesi Burkina Faso ve Nijer'den askerlerini çekmek zorunda kaldı.