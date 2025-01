Ekonomide yoğun hafta

Salı günü Türkiye İstatistik Kurumu konut satış rakamlarını açıklayacak. Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 265 bin konut satıldı. Yüksek faiz ortamına rağmen 2024'te satışlar zirve seviyeye çıkabilir. Satışlarda rekor 1 milyon 491 bin adet ile 2021 yılına ait. Rekorun kırılması için Aralık ayında 226 bin konutun el değiştirmesi gerekiyor. Zor ama imkansız değil. Tapu işlemlerinin yılın son ayına bırakılması nedeniyle genellikle Aralık ayında yüksek satış rakamlarına ulaşılıyor.

Perşembe günü ilk olarak Tüketici Güven Endeksi açıklanacak. Endeks Aralık'ta aylık bazda yüzde 1,9 artmıştı. Endeks 81,3 seviyesinde. 100 puan olan eşik değerin oldukça altında. Büyük bir olasılıkla Ocak ayına düşüşle başlanacak. Aynı gün Merkez Bankası faiz kararını duyuracak. Yılın ilk faiz kararında indirimin devam etmesi bekleniyor. Banka bu yıl 12 değil 8 faiz toplantısı yapacak. Bu yüzden Ocak toplantısında indirime gidilmesi daha muhtemel. Yapılan anketlerde beklenti 250 baz puan düşüş olacağı yönünde.

Yılın ilk not değerlendirmesi de bu hafta... Moody's Cuma gece yarısı Türkiye değerlendirmesini yayımlayacak. Kuruluş, Temmuz ayında notu iki basamak yükseltmişti, not görünümünü de pozitifte bırakmıştı. Bu nedenle not artışının sürmesi bekleniyor. Moody's'in Türkiye için belirlediği not seviyesi diğer kuruluşların bir basamak altında yer alıyor.

Gelecek hafta dünyada da gündem yoğun.

-Pazartesi günü Donald Trump başkanlık koltuğuna oturacak.

-Hafta boyunca Davos zirvesi takip edilecek.

-Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.