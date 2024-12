Not artışları devam edecek mi?

Türkiye 2024'te iki not artışı alan tek ülke oldu. Ancak önceki dönemde ülke notu neredeyse iflas riski olan ülkeler kategorisine girmek üzereydi.



3 kuruluş da çok önemli gelişmeler olmazsa yılda 2 kere ülke değerlendirmesi yapıyor. Her toplantıda not artışına gitseler dahi teknik olarak Türkiye'nin notu en az 1,5 yıl sonra yatırım yapılabilir seviyeye çıkabilir. Bununla beraber not artışına gidip gitmeyecekleri de önemli bir soru işareti. Çünkü notun artıp artmayacağının sinyalini "not görünümü"nden alabiliyoruz. Eğer görünüm pozitifte bırakılırsa, bir sonraki toplantı için de artışa gidilme olasılığı yükseliyor. Şu an için görünüm hepsi tarafından "nötr" olarak değerlendiriliyor. Bu da gelecekteki ilk toplantılar için not artışının gelme ihtimalini azaltıyor.



2 derecelendirme şirketinin yöneticisi gelecek yıl için ekonomik beklentilerini açıkladı. Her ikisinin de "en büyük zorluk" olarak öne çıkardığı sorun enflasyon ile mücadele. Kısacası izleyecekleri ilk başlık enflasyonun seyri. Enflasyon son 3 aydır yukarı yönlü sürpriz yapıyor.

Yılı da yüzde 45 dolaylarında tamamlaması bekleniyor. Geçen yıl Merkez Bankası hedefini yüzde 36 olarak belirlemişti. Neredeyse 10 puanlık bir sapma söz konusu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da "hedefe 3 ay gecikmeli varacağız" demişti. Karahan, enflasyonda düşüş ivmesinin de devam ettiğini vurgulamıştı. Enflasyonda en zorlayıcı dönem yılın ilk ayları olur. Ocak ayındaki ücret ve vergi artışları en az 2 ay boyunca aylık enflasyonu yukarı taşıyor.



S&P ve Fitch'e göre, gelecek yıl politika faizi enflasyonun üzerinde kalacak ve makro ihtiyati tedbirler sürecek. Sıkı para politikasının devam edeceğini düşünüyorlar. Fitch, gelecek yıl sonunda politika faizinin yüzde 29'a düşeceğini öngörüyor. Bu da 12 toplantıda 2.100 baz puanlık bir indirime denk geliyor.



S&P, "Nota yönelik riskler dengeli" derken, Fitch, gelecek yıl not artışının daha yavaş olabileceği mesajı verdi.



Sonuç olarak gelecek yıl bu yılki gibi iki not artışı görmemiz zor olacak.