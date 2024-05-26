Batarya endişelerini bitiren araştırma: Elektrikli araçların bataryası ne zaman değişir?

Elektrikli araçlara geçiş yapmak isteyenlerin en büyük kaygılarından biri de batarya ömrü. Bu araçların en pahalı bileşeni olan bu büyük piller bir sorun olduğunda da büyük maliyetler çıkarıyor. Peki bu bataryaların hangi durumlarda değişmesi gerekiyor, ömürleri endişe edildiği kadar kısa mı?

20 binden fazla elektrikli aracın incelendiği bir araştırma bu sorulara yanıt vermiş. Sonuç ise 20 araçtan sadece yüzde 2.5’inin bataryaları değişmiş. Ve bu araçların çoğunluğunu eski modeller oluşturuyor.

Araştırmaya göre, 2015’ten önce üretilen araçlarda batarya değişim oranı yüzde 13 iken, 2016 ve sonrası modellerde bu oran yüzde 1’in altında. Araştırmada yer verilen en eski araçlar olan 2011 modellerde ise yüzde 30’unun bataryası değiştirilmiş. Tabi burada değişimin gerekçesi sadece yaş değil bütün faktörler bu orana dahil.

Tabi gelişen teknolojiler ve üretimde kullanılan malzemelerle hem yüksek şarj döngüleri hem de sıcak ve soğukta çalışan pillerin ömürleri yeni modellerde daha uzun hale geliyor.