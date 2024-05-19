Otomotivde kampanyalar hız kazandı

Satışlardaki bu düşüşün ardından markalar kampanya yarışına girdi. Bazıları nakit indirimi bazıları ise takas ve düşük faizli kredi imkanı sunuyor.

SEAT

SEAT Mayıs ayı boyunca Ibiza, Leon ve Arona modellerinde 12 ay vadede yüzde sıfır faiz fırsatı sunuyor.

Kampanya ile tüm Ibiza ve Arona’larda 125 bin TL’ye, 12 ay vadede sıfır faizli taşıt kredisi imkanı, Leon’da ise 200 bin TL’ye, 12 ay yüzde sıfır faizli taşıt kredisi imkanı bulunuyor.

SEAT Leon modeli 1.540.000 TL'den, SEAT Arona 1.210.000 TL'den ve SEAT Ibiza 1.095.000 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla satılıyor. 2024 model araçlar için geçerli olan kampanya, 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında.

CUPRA

CUPRA Leon ve Formentor modellerinde 200 bin TL’ye 12 ay vadede yüzde sıfır faiz fırsatı sunuyor.

CUPRA Formentor 1.890.000 TL'den, CUPRA LEON ise 1.690.000 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla satılıyor.

2024 model araçlar için geçerli olan kampanya, 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında.

SKODA

Skoda’nın 1.200.900 TL'den başlayan Fabia modeli ve 1.248.900 TL'den başlayan Scala model mayıs ayı boyunca 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanıyla alınabilecek.

Kamiq'in Elite ve Premium donanım seviyelerinde geçerli 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Bu yıl pazara sunulan Kamiq Monte Carlo versiyonunda ise 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi alınabiliyor.

Octavia'da ise 200.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı mevcut. 1.782.900 TL'den başlayan Karoq modelinde 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunulurken Kodiaq modelinde ise 500.000 TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz imkanı sunuluyor.

CHERY

OMODA 5 için, 275 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Chery TIGGO7 PRO modelinde 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, TIGGO 8 PRO modeline ise 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

MG



MG4 Electric modeline; 200, 300 ve 350 bin TL için 3, 6, 9 ve 12 ay; 500, 600, 675 ve 750 bin TL için 3 ve 6 ay vade farksız taksitlendirme seçeneği ve 1.349.000 TL’den başlayan fiyat imkanı sunuluyor. MG ZS modeli ise takas indirimli olarak 994.000 TL'den başlarken 100.000 TL'lik takas desteği ve 100.000 TL'ye kadar 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.

PEUGEOT

Türkiye pazarında satışa sunulan yeni PEUGEOT 2008 , 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, E-2008 ise 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.

408'in Allure donanımında, 180 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

308, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz ve elektrikli E-308 ise 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor.

3008’de Active Prime ve Allure donanımlarında 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

208 ve E-208’i tercih edenler, 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. 508 ise tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuyor.