Avrupa’da ilgi hibrit otomobillere kaydı

Nisan ayında Avrupa Birliği otomobil pazarı, tüm büyük pazarlardaki güçlü artışların etkisiyle toplam 913 bin 995 adetlik satışa ulaştı.
Yılın ilk dört ayında Avrupa Birliği'nde yeni araç tescilleri yüzde 6,6 artarak yaklaşık 3,7 milyon adede ulaştı. Dönem boyunca bölgenin en büyük pazarlarında sağlam bir büyüme kaydedildi. Almanya ve İspanya'nın yüzde 7,8'lik bir artış kaydetti; onları Fransa (yüzde 7) ve İtalya (yüzde 6,1) izledi.
HİBRİTE İLGİ ARTTI
Geçtiğimiz Nisan ayında, elektrikli otomobiller AB otomobil pazarının yaklaşık yüzde 12'sini oluştururken, hibrit elektrikli otomobillerin payı yüzde 24,9'dan yüzde 29,1'e yükseldi. Benzinli ve dizel araçların toplam payı ise yüzde 52,8'den yüzde 48,9'a düşerek pazarın yarısından daha azına geriledi.
Hibrit elektrikli otomobiller Nisan ayında yüzde 33,1 artışla güçlü bir büyüme kaydetti. Bu segmentin en büyük pazarları olan Fransa (yüzde 48,1), İspanya (yüzde 38,5), Almanya (yüzde 25,9) ve İtalya (yüzde 22,8) toplam 265 bin 992 adet satışla çift haneli artışlar kaydetti.
BENZİN VE DİZEL
Nisan 2024'te benzinli otomobil satışları, İspanya (yüzde 24,1), Almanya (yüzde 18,6) ve İtalya (yüzde 14,1) gibi kilit pazarlardaki çift haneli kazançların etkisiyle yüzde 7,3 artışla 328 bin 967'ye yükseldi. Ancak pazar payları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,1'den yüzde 36'ya geriledi.
Bu arada dizel otomobil pazarı 118 bin adet civarında sabit kalarak pazarın yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturdu. İtalya (yüzde 21,1), İspanya (yüzde 19,3) ve Fransa (yüzde 18,1) gibi büyük pazarlardaki önemli düşüşlere rağmen, Almanya'daki yüzde 28,2’lik önemli artış bu kayıpların telafi edilmesine yardımcı oldu.