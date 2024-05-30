Avrupa’da ilgi hibrit otomobillere kaydı

Nisan ayında Avrupa Birliği otomobil pazarı, tüm büyük pazarlardaki güçlü artışların etkisiyle toplam 913 bin 995 adetlik satışa ulaştı.

Yılın ilk dört ayında Avrupa Birliği'nde yeni araç tescilleri yüzde 6,6 artarak yaklaşık 3,7 milyon adede ulaştı. Dönem boyunca bölgenin en büyük pazarlarında sağlam bir büyüme kaydedildi. Almanya ve İspanya'nın yüzde 7,8'lik bir artış kaydetti; onları Fransa (yüzde 7) ve İtalya (yüzde 6,1) izledi.

HİBRİTE İLGİ ARTTI

Geçtiğimiz Nisan ayında, elektrikli otomobiller AB otomobil pazarının yaklaşık yüzde 12'sini oluştururken, hibrit elektrikli otomobillerin payı yüzde 24,9'dan yüzde 29,1'e yükseldi. Benzinli ve dizel araçların toplam payı ise yüzde 52,8'den yüzde 48,9'a düşerek pazarın yarısından daha azına geriledi.

Hibrit elektrikli otomobiller Nisan ayında yüzde 33,1 artışla güçlü bir büyüme kaydetti. Bu segmentin en büyük pazarları olan Fransa (yüzde 48,1), İspanya (yüzde 38,5), Almanya (yüzde 25,9) ve İtalya (yüzde 22,8) toplam 265 bin 992 adet satışla çift haneli artışlar kaydetti.