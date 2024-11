Euronun düşüşü

Euro dolar karşısında son 2 yılın en düşük seviyesine geldi. Paritede 1,11-1,12 seviyelerini gördüğümüz dönemden "Acaba 1,00 olur mu?" sorusunu soracak noktaya geldik.

Avrupa Birliği, pandemi döneminde mali ve parasal birçok teşviği hayata geçirdi. O gün uygulamaya alınan adımlar kıta ekonomisini destekledi. Fakat bu destekler biraz fazla uzun sürdü ve beraberinde yüksek bir enflasyon doğurdu.



Avrupa'nın siyaseti, mali durumu eurodaki zayıflığı artırıyor. Almanya ve Fransa gibi Avrupa'nın başat ülkeleri, kıtadaki daralmaya öncülük ediyor. Almanya 3. çeyrekte yüzde 0,1 büyüme oranına sahip. Diğer yandan Euro Bölgesi imalat PMI, 45,2 ile sektörün ne denli daralma içerisinde olduğunu gösterdi. Bu daralmada Almanya ve Fransa'daki geri çekilme de öne çıkıyor. Tüm bu denkleme bakıldığında Euro Bölgesi nasıl büyüyebilir?



Euronun seyrine baktığımızda aylık kayıp yüzde 2,4'e ulaştı. Son 1 yıldaki kayıp yüzde 4'e yakın. Avrupa'nın ortak para birimi, sadece 2024 yılında yüzde 4'ü aşan seviyede değer kaybetti. Avrupa'nın ekonomik koşulları bu değer kaybını desteklese de düşüşün fitilini Trump'ın yeniden seçilmesi ateşledi. Euronun yanı sıra piyasada her şey Trump'ın ne yapıp yapmayacağına göre de fiyatlanıyor.



ENFLASYON YENİDEN YÜKSELDİ



Avrupa'da enflasyon yüzde 2,3 ile hedef olan yüzde 2'nin üzerine çıktı. Eurostat verisine göre artışta enerji maliyetleri etkili oldu. Diğer yandan hizmet enflasyonu da katılığını koruyor.



ECB üyeleri, zayıflayan ekonomiyi yeniden harlamak için hızlı bir faiz indirim sürecine girmek istiyor. Vadeli işlem piyasasına göre ECB'nin Fed ve BoE'den daha hızlı faiz indirmesi bekleniyor. Opsiyon piyasasında 2025 yazına kadar yüzde 1,75'e kadar inen bir faiz oranı öngörülüyor. (Eylül 2023'te yüzde 4 ile zirve görülmüştü)

Fakat inatçı enflasyon kalemleri, jeopolitik riskler, Trump'ın gelişi, Fed'in parasal gevşeme adımları ve enerji fiyatlarındaki oynaklık belirsizliği artırıyor.



RİSKLER FİYATLANMIŞ OLABİLİR



Diğer yandan eurodaki değer kaybının durması da beklenebilir. Çünkü çok hızlı bir değer kaybı söz konusu. Piyasalar özellikle Trump sonrası her şeyi önceden ve şiddetli fiyatladığı için paritede bir süre sakin seyir bekleyebiliriz. Diğer yandan DXY tarafındaki yükseliş de son günlerde yavaşladı bunu yukarı yönde tetikleyecek herhangi bir durum da şu an için yok.



TÜRK İHRACATÇISI PARİTEDEN MUTSUZ



Türk ihracatçısı hammadde ithalatını dolar ile yapıyor. İhraç ettiğimiz ürünlerin neredeyse yüzde 50'sinden fazlası euro cinsi. Diğer yandan ana pazarımız olan Avrupa'daki daralma da ortada. Dolayısıyla sadece parite etkisi bile sorun iken kıtadaki daralma, ihracatçının sıkınıtısına tuz biber oldu. 2022 yılında parite 1'in altına gerilemişti. İhracatta kayıp o yıl 13 milyar doların üzerindeydi.